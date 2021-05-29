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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça olası afetlere hazır

İHA

Datça olası afetlere hazır

Muğla’nın Datça ilçesinde Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirildi.
Datça’da olası afet ve doğa olayları karşısında müdahalede bulunmak üzere oluşturulan Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirilen tatbikat ile yapıldı. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAGAME) Muğla İl Temsilcisi ve Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkez sorumlusu Barış Muştu tarafından tanıtımı yapılan eğitim merkezinin faaliyetleri hakkında çalışmalar tatbiki olarak gerçekleştirilen gösteriyle tanıtıldı. Tanıtım gösterilerine ilçe protokolü ve davetliler katıldı.
Tanıtım gösterileri sonrası açıklamalarda bulunan Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi sorumlusu Barış Muştu "Yaklaşık olarak Datça’da 3.5 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Teknik malzemeler konusunda eksiklikler vardı, bugün itibariyle bu eksikliklerimizi tamamladık. Datça’ da hali hazırda 37 gönüllümüzle yaptığımız çalışmaların bugün tanıtımını gerçekleştirdik. Bu gösterilerle herhangi bir afet durumunda ekibimizle göreve hazır olduğumuzu gösterdik” dedi.
Gerçekleştirilen tatbikatta, yüksek binalardan yaralı kurtarma tanıtımı, enkaz altında kalan bir yaralının kurtarılması, yaralı afetzedenin taşınması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi çalışmaları sergilendi. Daha sonra ise eğitim merkezi bahçesine zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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