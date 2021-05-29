Muğla’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yörükoğlu Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde iddiaya göre H.Ş.(67) ile F. B (43) arasında sulama suyu paylaşma sorunu nedeniyle kavga çıktı. Kavga esnasında F. B isimli şahıs, H. Ş'yi bıçaklayarak yaraladı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından sağlık ekipleri ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan H. Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 43 yaşındaki F. B'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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