Tarla sulama kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde tarla sulama sırası yüzünden çıkan kavgada Hüseyin Şakar (67), komşusu Ferhan B. (43) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında, kırsal Yörükoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Hüseyin Şakar ile komşusu Ferhan B. arasında, sulama sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferhan B., Şakar'ı bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldıran Hüseyin Şakar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferhan B. jandarma tarafından gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2021-05-29 15:38:01



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