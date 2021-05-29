Milas'ta orman yangını (3)

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ŞU AN İÇİN TEHLİKE YOK

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Sarp bölgede çıkan yangının şu an için tehlike yaratmadığı, havanın rüzgarlı olduğu ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas MİLAS (Muğla), (DHA)

2021-05-29 17:58:42



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