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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas'ta orman yangını (4)

DHA

Milas'ta orman yangını (4)


KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan 9 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter, 5 dozer ve 200 orman işçisi müdahale etti. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. 
BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Muğla Milas'taki orman yangınları, ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN
2021-05-29 21:38:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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