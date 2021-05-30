Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, arkadaşı ile bir süre alkol aldıktan sonra kayalıklardan uçuruma yuvarlanan Bekir Ş. (52), AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aytekin C. (51) ve Bekir Ş., Şelale mevkisinde alkol aldı. Bekir Ş., bir süre sonra dengesini kaybederek, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı belirlenen Bekir Ş., ekiplerin çalışmasıyla 2 kilometrelik patika yoldan indirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bekir Ş., ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bekir Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Merkez Cavit AKGÜN

2021-05-30 01:34:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.