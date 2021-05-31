Tekneleri evleri oldu İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekneleri evleri oldu İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar

İHA

Tekneleri evleri oldu İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar

Pandemi dolayısıyla izole yaşamak için son dönemde gözde olan teknede yaşamı, onlar 15 senedir uyguluyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaan ve Gamze Erdem çifti 15 yıldır teknede izole bir şekilde hayatlarını devam ettiriyor.
İstanbul’daki firmalarda yönetici olarak görevlerde bulunan Erdem çifti önce aralıklı sonrasında ise devamlı olmak üzere 15 seneden bu yana teknede yaşıyor. İstanbul'da hayatlarına devam ederken, Marmaris'e yerleşen çift burada hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu tadıyor.

"Uzun zamandır teknede yaşıyoruz"
Büyük bir firmada satış koordinatörlüğü yapan Gamze Erdem, "İstanbul’da Fenerbahçe’de de teknede yaşıyorduk ama orada evimiz de vardı. İş yaşantımız devam ettiği için kışları hafta sonları, yazları ise bir fiil teknede kalıyorduk. Temel ihtiyaçlar çamaşır yıkamak gibi ihtiyaçlar için eve gidiyorduk ama hemen teknemize dönüyorduk. Yani aslında çok uzun zamandır teknede yaşıyoruz. Eşim ile tanışmadan önce deniz ile ilgim Yalova’da yazlığımız vardı, işte orada girdiğimiz deniz kadardı. Yelkenmiş tekneymiş hiç fikrim yoktu. Kaan ile evlendikten sonra ilgim arttı hatta içinde yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuk yaşlardan bu yana denizle iç içe yaşamış"
Emekli olduktan sonra tekne yapımı ve teknede yaşam ile ilgili eğitimler vermeye devam eden, 3 kuşaktır deniz aşığı bir ailen gelen Kaan Erdem, "Ben doğuştan şanslıyım dedem liman reisiydi hatta Marmaris’te reislik yaptığı zamanlarda olmuştur. Babam hava subayı olmasına rağmen sanırım çocukluğundan bu yana içinde olduğu için bir ahtı varmış, 'Oğlum olursa bir tekne yapacağım' diye ben 1 aylıkken babamın yaptığı tekne ile deniz maceram başlamış. Sonraki üniversite yıllarım, lisanslı sporculuğum zamanlarında denizden biraz uzak kalmış olsam da üniversiteden bir arkadaşım ile babamın benim için yaptığı teknenin aynısı yaptık. Deniz de yaşamamın keyfine vardıktan sonra karada yaşamak daha zor geliyor insanlara" dedi.

"Sosyal hayattan kopmamaya da çalışıyoruz"
Marmaris’te resim ve çini kurslarına gittiğini ve bu sayede sosyal hayattan kopmadığını ifade eden Gamze Erdem, ‘’İnsanların 90 metrekare evlere zor sığdığı bir yaşamda 12 metrekarelik bir teknede yaşamak bizim için aşırı kolay. Resim yapıyorum, çini yapıyorum. Her yemeği yapabiliyorum. Sadece çamaşırlarımı yıkamaya veriyorum o kadar da lüksüm olsun diye düşünüyorum" diyerek Türkiye’de tekne bağlama fiyatlarının yüksekliği konusunda şikayetçi olduğunu da belirtti.

"Memleketimin koyları en güzeli"
Önceki sahiplerinin 3 kez dünya turuna çıktıkları tekne ile kendilerinin de bir çok koya gittiklerini ancak dünya turu yapmak gibi fikirleri olmadığını belirten Gamze Erdem ‘’Bence memleketimin koyları en güzel koylar dünya turuna çıkmak tabii ki heyecanlı olur ama önce bu güzel memleketin tadını çıkarmak istiyoruz‘’ dedi.

"Teknenin bakımını kendileri yapıyor"
Marina’da diğer tekne sakinleri ile derin dostluk bağları oluşturan çift teknenin tüm bakım onarım işlerini kendileri yaparken, düzenli olarak tekneye bakım yapıldığında masrafların en alt limitte kaldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arılar yolunu şaşırdı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı önündeki servi çamında biriken binlerce arı, Denizovalı bir arıcı tarafından sahiplenildi
YEREL HABERLER Arılar yolunu şaşırdı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı ...
Muğla'nın güreşteki gururu Selvi
YEREL HABERLER Muğla'nın güreşteki gururu Selvi
Fethiye’de çatı katı yangını
YEREL HABERLER Fethiye’de çatı katı yangını
Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma ...
Ayağı kayıp dağdan aşağı yuvarlanan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Ayağı kayıp dağdan aşağı yuvarlanan şahıs yaralandı
Fethiye'de 40 metrelik maden ocağı kuyusuna düşen Mert, yaralandı 
YEREL HABERLER Fethiye'de 40 metrelik maden ocağı kuyusuna düşen ...
Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Muğla’daki yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı 12 hektar ormanlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Muğla’daki yangın 10 saat sonra kontrol altına ...
Milas'ta orman yangını (4)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (4)
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte ...
Milas'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
Marmaris Belediyesi'nden çiftçilere tohumluk fıstık
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi'nden çiftçilere tohumluk fıstık
Bacanın içine düşen yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Bacanın içine düşen yavru kedi kurtarıldı
Milas'ta orman yangını (3)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (3)
Altı saattir yanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Altı saattir yanmaya devam ediyor
Küçük bir alanda başladı, onlarca dönüme yayıldı Muğla’daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Küçük bir alanda başladı, onlarca dönüme ...
Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
YEREL HABERLER Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
Tarla sulama kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Tarla sulama kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
Muğla'da bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muğla'da bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti
Muğla’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Muğla’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Datça olası afetlere hazır
YEREL HABERLER Datça olası afetlere hazır
Milas'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (2)
Muğla’daki orman yangını büyüyor Muğla’nın Milas ilçesi Çökertme koyunda öğle saatlerinde başlayan orman yangını büyürken, İzmir ve Denizli’den takviye ekip istendi
YEREL HABERLER Muğla’daki orman yangını büyüyor Muğla’nın Milas ...
Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor
YEREL HABERLER Her yıl milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor