Toplu ulaşımda 562 riskli biniş engellendi Muğla’da toplu ulaşımı kullanmaya çalışan ancak HES kodu uygulamasında riskli olduğu tespit edilen 562 riskli biniş engellenerek Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımı daha güvenli hale getirebilmek ve virüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla başlatılan HES Kodu uygulaması olumlu sonuçlar verdi.

Toplu ulaşımı kullanmaya çalışan ancak uygulama sayesinde riskli olduğu tespit edilen 562 riskli biniş engellenerek Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu ulaşımda 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren HES kodu tanım kartları ile seyahat uygulamasına başlamıştı. Uygulamanın başladığı günden bu güne 395 bin 16 yolcu HES kodu ile taşındı.

HES kodu eşleştirmesi yapılmış olan kart sahiplerinden 562 kişinin riskli grupta olduğu tespit edildi. 562 riskli biniş engellenerek Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli uygulamanın başladığı günden bu güne il genelinde özellikle biniş yoğunluğunun yüksek olduğu lokasyonlarda (otogarlar, yoğun duraklar) HES kodu eşleştirme işlemleri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Halen HES kodu eşleştirmesi yapmayan vatandaşlar kişiselleştirmiş seyahat kartları ile HES kodlarını hes.mugla.bel.tr üzerinden kolayca eşleştirebilirler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.