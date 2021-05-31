Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek müjdeli haberi bekliyor Bodrum esnafı müjdeli haberi bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek müjdeli haberi bekliyor Bodrum esnafı müjdeli haberi bekliyor

İHA

Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek müjdeli haberi bekliyor Bodrum esnafı müjdeli haberi bekliyor

Turizmin gözbebeği Bodrum’da sahil şeridindeki işletmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği müjdeli haberi bekliyor. Restoranlar, kafeler, beach işletmeleri hazırlıklarını şimdiden tamamladı.
17 Mayıs’ta pandemi süreci ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında 1 Haziran’ı işaret etmişti. Kapalı olan işletmelerin sahipleri, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanacak kararları beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjdeli haberi bekleyen sahildeki restoran, kafe ve beach işletmeleri 2 gündür hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bilim Kurulu'nun önerilerini ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı heyecanla bekleyen esnaf şimdiden sosyal mesafe kurallarına uygun masa sandalye düzenlemesini, şezlong aralıklarını, sahil düzenlemelerini tamamlamaya başladı.
Bitez sahilinde işletmesi bulunan Mustafa Akkoyun çıkacak kararı heyecanla beklediklerini ifade ederek, “Bugün Bilim Kurulu'ndan çıkacak olan tavsiye kararıyla, Bakanlar Kurulu'nun açıklayacağı kararlardan müjdeli bir haber bekliyoruz. Olumlu bir haber çıkacağını düşünerek hazırlıklarımıza başladık. Gerekli önlemleri aldık. Mesafeleri hesapladık. Herkesin sağlıklı bir tatili geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Çok ciddi bir dönemden geçtik. Umarım herkes el birliğiyle kurallara dikkat ederek bu sürece son veririz” dedi.
Bitez sahilinde bir işletmenin müdürlüğünü yapan Emrah Beştepe ise “Kabine Toplantısı'ndan sonraki gelecek olan müjdeli haberi bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam, restoranımız hazırladık, geçen seneki kurallara göre hazırladık. Umarım bugün güzel bir haber alıp, restoranlarımızı açıp güzel bir sezon geçiririz. Geçen seneki düzene göre şezlong aralıkları masa aralıkları ölçtük, masa ve sandalyelerimizi sahille koyduk. Umarım güzel bir haber alırız ve işletmemizi açarız” şeklinde konuştu.
Sahilde işletmeci olan Mehmet Ali Ak, "Yarın için güzel haber bekliyoruz. Müjdeli bir haber gelirse yarın inşallah açacağız sahildeki mekanımızı. Sezona başlama umuduyla hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Sosyal mesafe kurallarına göre masa, sandalye ve şezlong mesafelerini ayarladık. Temizliğimizi yaptık. Hijyen ürünlerimizi kapı girişlerine, lavabolara ve masalara koyduk. Yarın açmak için yüzde yüz hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Tüm turizmci arkadaşlar herkes kabine toplantısından çıkacak güzel haberi bekliyor. İnşallah güzel bir haber çıkar ve sezonu güzel bir şekilde atlatırız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürün, Bodrum’da devam eden yatırımları inceledi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, açılışı için gün sayan Bodrum otogarı başta olmak üzere, çalışmaları devam eden Turgutreis Yaşam Merkezi, Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi, Gümüşlük terfi merkezi ve diğer yatırımları yerinde inceledi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Bodrum’da devam eden yatırımları ...
GEKA’dan EKO turizm çalışması Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından EKO turizm alanında yeni destinasyonlar belirlenmesi amacıyla çalışma yapılıyor.
YEREL HABERLER GEKA’dan EKO turizm çalışması Güney Ege Kalkınma ...
Asma yaprağı topladığı sırada düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Asma yaprağı topladığı sırada düştüğü iddia edilen ...
Toplu ulaşımda 562 riskli biniş engellendi Muğla’da toplu ulaşımı kullanmaya çalışan ancak HES kodu uygulamasında riskli olduğu tespit edilen 562 riskli biniş engellenerek Sağlık Bakanlığı’na bildirildi.
YEREL HABERLER Toplu ulaşımda 562 riskli biniş engellendi Muğla’da ...
Aslı, hayatını değiştiren kuşkonmazda, rekoltenin 17 tonunu e- ticaret ile sattı
YEREL HABERLER Aslı, hayatını değiştiren kuşkonmazda, rekoltenin 17 ...
Menteşe Belediyesi ‘İstihdam Ofisi’ kuruldu Menteşe Belediyesi tarafından kurulan ‘İstihdam Ofisi’nde iş arayanlar ile işverenlerin buluşturuluyor.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi ‘İstihdam Ofisi’ kuruldu Menteşe ...
Muğla’da araç sayısı bir yılda 25 bin arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı verilerine göre Muğla’daki araç sayısını 537 bin 656 olarak açıklarken, bir yılda Muğla’da araç sayısı 25 bin arttı.
YEREL HABERLER Muğla’da araç sayısı bir yılda 25 bin arttı Türkiye ...
Cezaevi kütüphaneleri için ‘Kitap’ kampanyası Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için Türkiye genelinde eş zamanlı kitap kampanyası başlatıldı.
YEREL HABERLER Cezaevi kütüphaneleri için ‘Kitap’ kampanyası Ceza ...
Tekneleri evleri oldu İkinci baharlarını deniz üstünde yaşıyorlar
YEREL HABERLER Tekneleri evleri oldu İkinci baharlarını deniz ...
Arılar yolunu şaşırdı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı önündeki servi çamında biriken binlerce arı, Denizovalı bir arıcı tarafından sahiplenildi
YEREL HABERLER Arılar yolunu şaşırdı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı ...
Muğla'nın güreşteki gururu Selvi
YEREL HABERLER Muğla'nın güreşteki gururu Selvi
Fethiye’de çatı katı yangını
YEREL HABERLER Fethiye’de çatı katı yangını
Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma ...
Ayağı kayıp dağdan aşağı yuvarlanan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Ayağı kayıp dağdan aşağı yuvarlanan şahıs yaralandı
Fethiye'de 40 metrelik maden ocağı kuyusuna düşen Mert, yaralandı 
YEREL HABERLER Fethiye'de 40 metrelik maden ocağı kuyusuna düşen ...
Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Muğla’daki yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı 12 hektar ormanlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Muğla’daki yangın 10 saat sonra kontrol altına ...
Milas'ta orman yangını (4)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (4)
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte ...
Milas'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
Marmaris Belediyesi'nden çiftçilere tohumluk fıstık
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi'nden çiftçilere tohumluk fıstık
Bacanın içine düşen yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Bacanın içine düşen yavru kedi kurtarıldı
Milas'ta orman yangını (3)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (3)
Altı saattir yanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Altı saattir yanmaya devam ediyor