Milas'ta sertifikalı arıcılık kursu tamamlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde daha kaliteli bal üretimi için yapılan sertifikalı arıcılık kursu sona erdi.



Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Nisan ayında başlatılan “Arı Yetiştiriciliği Kursu” düzenlenen sertifika töreni ile son buldu. Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve sertifika almaya hak kazanan üreticiler katıldı.

26 kursiyerin katılımıyla başlayan ve yapılan sınav sonucunda 19 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı Arı Yetiştiriciliği Kursu’nu birinci olarak bitiren Hasan Balatlı’ya 2 adet arı kovanı, arı maskesi ve sertifika, ikinciliği paylaşan Mikail Hekimhan ve Simay Balatlı’ya birer arı kovanı, sertifika ve arı maskesi, üçüncülüğü paylaşan Kadir Önal ve Mehmet Tavaslı’ya birer adet arı kovanı, sertifika ve arı maskesi hediye edildi.

Ayrıca Arı Yetiştiriciliği Kursu’na katılarak sınavda başarılı olan diğer üreticilere ise sertifika ve arı maskesi hediye edildi.

Törende kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, belge almaya hak kazanan tüm kursiyerleri tebrik ederken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törenin sembolik olduğunu ancak içerik olarak Milas ve Muğla adına önem arz ettiğini ifade etti.

Sertifika töreninde son konuşmayı yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Muğla’da arıcılığın önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, Muğla’da en çok bal üretimi yapılan Milas’ta üretimi artırmak adına sürdürülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Üretilen balında daha iyi pazarlanması ve gelir seviyesinin daha da yükseltilerek üreticilerin ve ilçenin kazancının artırılmasının önemine vurgu yapan Kaymakam Böke, belge almaya hak kazanan tüm kursiyerleri ve kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

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