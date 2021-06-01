Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve İl Eylem Planı kapsamında Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ilçe koordinasyon ve değerlendirme toplantılarının ikincisi düzenlendi.

Akyaka’da düzenlenen toplantıların sabah oturumunda Fethiye ve Seydikemer ilçelerine ait veriler değerlendirildi. Fethiye’de bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi çalışmaları, diğer paydaş kurumlarla uygulamada karşılaşılan sorunlar ile birlikte mağdur ve şiddet uygulayana ilişkin konular ele alındı. Toplantının öğlen oturumunda Bodrum ilçesine ait ilçe bazlı sayısal veriler değerlendirilirken mağdur ve şiddet uygulayana ilişkin profil belirleme, uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri ele alındı. Toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede noktasında, hem şiddet mağduruyla hem de şiddet uygulayana ilişkin tedbirlerin, etkin bir şekilde kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması gerektiği vurgulandı.

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