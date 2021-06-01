Bodrum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da, otomobilin devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında BodrumMilas yolu Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne giden Hasan Y.'nin (28) kullandığı 31 ANY 61 plakalı otomobil, savrularak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Radiye Altuntaş (22) yaşamını yitirirken, sürücü Hasan Y. ile yanındaki Yılmaz Karaca ve Sevda Tuzak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Altuntaş'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-06-01 13:41:16



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