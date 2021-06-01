Fethiye’de drone ile trafik denetimi

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Muğla’nın Fethiye İlçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince, Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlendi. Drone ile emniyet kemeri takmayan ve trafik ışığı ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kural ihlali yaparak emniyet kemeri takmayanlara cezai işlem uygulandı. Drone ile denetimlerin gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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