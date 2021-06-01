6 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında sabah saatlerinde lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 6 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itildiği öğrenilen ve 6 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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