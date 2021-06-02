Marmaris'te domuzlar şehre indi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehre inen domuz sürüsü yiyecek ararken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu le kaydedildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi mevkiinde sürü halinde gezerek yiyecek arayan domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ilçe merkezinde gezen köpekler domuzları korkuttu. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndü.

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