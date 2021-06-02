Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Murat Uysal (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi İztuzu yolunda meydana geldi. İztuzu'ndan Dalyan Mahallesi yönüne giden Murat Uysal, kullandığı 48ADC 555 plakalı motosikletin kontrolünü kaybedip elektrik direğine çarptı. Kazada, Murat Uysal yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Uysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2021-06-02 12:18:58



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