Datça'da orman yangını

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Karaköy Mahallesi Yemliküstü mevkiinde yer alan kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgenin sarp arazi olması nedeniyle yangına, havadan müdahaleye başlandı. Marmaris ve Fethiye'den gelen 2 helikopterle müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saate söndürüldü. Yangında, 2 dönümlük alan zarar gördü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-06-02 14:06:24



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