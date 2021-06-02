Datça’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan ve 3 dönüm ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Datça Karaköy Mahallesi Yemlik mevkiinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp arazide kara yolu ile ulaşımın zor bulunduğu alanda çıkan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulunuldu. Çıkan yangının kontrol altına alındığı, yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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