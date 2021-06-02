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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evleri yangında kül olmuştu, yeni evlerine kavuşmaya az kaldı

İHA

Evleri yangında kül olmuştu, yeni evlerine kavuşmaya az kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadıkları prefabrik ev küle dönerken, aileye verilen söz üzerine inşasına başlanan yeni evin bitmek üzere olduğu açıklandı.

Marmaris’e bağlı Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde çobanlık yaparak geçimlerini sağlayan Şener ailesinin prefabrik evi geçtiğimiz Ocak ayında yanarak kül olmuştu. Olay olur olmaz aileyi ziyaret eden AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı üyeleri, aileye ilk etapta gıda ve giysi yardımı yaptıktan sonra, 7 yaşındaki çocuklarına da derslerinden geri kalmaması için tablet hediye etmişti. Marmaris halkının da sahip çıktığı kazazede aileye Marmaris Ak Parti İlçe Yönetimi ve teşkilatı yeni ev için söz vermişti. Devlet yardımlarının yanı sıra vatandaşlardan da toplanan gerek nakdi gerekse malzeme destekleriyle yeniden yapılan evde sona gelindi. Kaba inşaatı tamamlanan eve gelen AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı Bilge Özsoy, İlçe Mali ve İdari İşler Başkanı İsmail Güleryüz, İlçe Teşkilat Başkanı Yardımcısı Kazım Akgün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi ve İlçe Kadın Kolları üyeleri hep birlikte evin dış boyasının ilk katını attı.

Şener ailesinin yangın felaketinden sonra her zaman yanında olduklarını belirten İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, “Bugün burada inşaatını Marmaris halkıyla birlikte üstlendiğimiz evimizi boyamak için toplandık. Bildiğiniz gibi bu evde elektrik kontağından bir yangın çıkmış ve ev tabiri caiz ise kül olmuştu. Sonrasında aile ile görüşmelerimiz oldu. Her zaman yanlarında olduk. Bu evi de tüm ihtiyaçlarıyla yeniden yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadık. Sağ olsun Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Uslu Töredi hanımefendi bu görevi üstlenerek evi çok güzel bir hale getirdi. Artık sadece boyası ve küçük eksikleri kaldı. Aile burada eski hayatına daha da iyi bir şekilde devam edecek inşallah. Parti olarak iyi niyetli ve yapıcı olmaya devam edeceğiz. AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı olarak her türlü kurum, kuruluş ve STK ile iletişim halinde olup Marmaris’in çıkarına ne varsa her zaman yanında olacağımızı tekrar dile getirmek istiyorum” dedi.

Marmaris halkı da destek verdi
Ev yandıktan sonra Kaymakamlık ve Müftülükten yardımların aileye ulaştığını söyleyen, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi ise, “İlk görüşmemizde çok üzgün ve mutsuzlardı. Tabii ki kim olsa evleri, yuvaları yıkılınca bu duyguları hisseder. Bir de küçük çocuğumuz vardı. Gözlerindeki korku endişe ve çaresizlik okunuyordu. Biz de bu duygularını paylaşarak kolları sıvadık. Esnafları gezerek yardım istedik. Sağ olsun Marmaris esnafı bizi bu konuda hiç yalnız bırakmadı. Hiç kimse bizi geri çevirmedi. Herkes işin bir ucundan tuttu ve çok güzel bir şekilde evimizi yeniden kurduk. Ailemiz de artık çok mutlu. Ev yakın zamanda tamamlanacak. İnşallah sağlıklı bir şekilde oturmaları nasip olsunTabii ki bu yardımlar bir evi yeniden yapacak kadar yardımlar değildi. Biz inşaat sektöründeki arkadaşlarla görüşerek, çimentocudan çimento, tuğlacıdan tuğla, çatı yapandan çatı yapmasını istedik. Çok az bir maliyetle bu evi ayağa kaldırdık. Malzeme verebilen malzeme verdi, veremeyen alın terini ortaya koyarak işçiliği üstlendi. Dediğim gibi burası tamamen dayanışmayla ayağa kalktı. Partili partisiz tüm gittiğimiz esnaflar bize kapısını açtı. Yardımlaşma ile oldu. Esnafımızda iyi ki geldiniz bizimde katkımız oldu Allah razı olsun dedikçe biz daha da mutlu oluyoruz.” dedi.
Dış cephe boyasının bir kısmının ilçe yönetimi ve teşkilatı tarafından yapılan evin Şener ailesine en kısa sürede içinde eşyalar ile teslim edileceğini bilgisi edinildi.

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