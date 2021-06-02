Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı



Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopterine giren yılan paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Milas'a bağlı Beçin Mahallesi'nde Denizcik Orman Deposu'nda pistteki yangın söndürme helikopterine yılan girdi. Görevlilerce fark edilen yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, helikopterdeki yılanın önce yerini tespit etti, ardından da özel bir aparat yardımıyla yakaladı. Paniğe neden olan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-06-02 18:47:37



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