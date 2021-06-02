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Suikast timinin ‘Nitelikli yağma’ duruşmasında sona gelindi 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan 37 sanık hakkında açılan ‘Nitelikli yağma’ davasında sanıklar esas hakkındaki mütalaalarını yapıyor.

İHA

Suikast timinin ‘Nitelikli yağma’ duruşmasında sona gelindi 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan 37 sanık hakkında açılan ‘Nitelikli yağma’ davasında sanıklar esas hakkındaki mütalaalarını yapıyor.

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan MAK ve Özel Kuvvetlerde görevli eski subay ve astsubayların içinde bulunduğu 37 sanık hakkında açılan ‘Nitelikli yağma’ davasında sanıklar esas hakkındaki son savunmalarını yapıyor.

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timindeki Özel Kuvvetler ekibinin başında yer alan eski Binbaşı Şükrü Seymen ve eski MAK Timi Komutanı Binbaşı Taner Berber ilk günkü duruşmaya bizzat katılırken, diğer sanıklar SEGBİS sistemi ile son savunmalarını yapıyor. Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde üç gündür devam eden duruşmada 37 sanık esas hakkında mütalaalarını yaparken ‘Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi’ çatı davasında sergiledikleri ifadeleri ‘Nitelikli yağma’ davasında da devam ettiriyorlar. Sanıklar, ‘suikast’ cümlesini reddediyor. Çatı davada sürekli dile getirdikleri, 15 Temmuz gecesi saat 01.00’da Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele kar maskeli kişilerin geldiğini iddiasını sürdürdü.

Nitelikli yağma suçunu reddettiler
Haklarında açılan ‘Nitelikli yağma’ suçu iddialarını da reddeden sanıklar, haklarındaki tüm iddiaları reddettiklerini belitti. Sanıklar bulundukları Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarında SEGBİS kanalıyla yaptıkları savunmaları sonrası sanık avukatları da söz alarak müvekkillerinin suçsuz olduğunu, nitelikli yağma konusunda elde görüntü ve delil bulunmadığını belirterek müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sunmuştu
İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını geçen duruşmada sunmuştu. İddia makamı, sanıkların olay tarihinde Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik, para, kredi kartı gibi eşyalarını aldıkları ve nitelikli yağma suçunu işlediklerini, kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan firari Burkay Karatepe'nin evrakının tevkifine, sanık Zekeriya Kuzu'nun koruma polislerine karşı işlediği nitelikli yağma suçundan 15 kez, diğer sanıkların ise 18 kez cezalandırılmasına karar verilmesine kamu adına talep etmişti.

Karar Cuma günü çıkabilir
Cuma gününe kadar devam etmesi beklenen sanıkların esas hakkındaki mütalaasının ardından karar şamasına gelinecek. Karar öncesi Mahkeme son defa sanıklara söz verecek ve kararı açıklayacak. Hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verilmişti.

Yağma suçundan yargılanan sanıklar:
Gökhan Şahin Sönmezateş, Zekeriya Kuzu, Yücel Ekizoğlu, Şükrü Seymen, Taner Berber, Yakup Özcan, Hasan Arslanbay, Abdülhamit Gülerden, Ahmet Koçan, Ali Aktürk, Ali Sarıbey, Aydın Özsıcak, Bahadır Sagun, Burkay Karatepe, Davut Uçum, Ekrem Benli, Enes Yılmaz, Ergün Şahin, Erkan Çıkat, Gökhan Güçlü, Haldun Gülmez, Haydan Murat Özden, İlyas Yaşar, İsmail Yiğit, Mehmet Cantaz, Mehmet Demir, Mehmet Öztürk, Muammer Gözübüyük, Muhammet Burak İpek, Murat Dağlı, Murat Gösterit, Murat Köse, Mustafa Serdar Özay, Ömer Faruk Göçmen, Selman Çankaya, Serkan Elçi ve Zeki Göçmen.

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