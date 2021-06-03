Eski ünlü yıldızlar Marmaris'te buluştu



MARMARİS, (DHA) - Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Marmaris Master Cup Turnuvası'nda Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Timuçin Bayazıt, Sertan Eser, Evren Turhan gibi ünlü eski futbolcular bir araya geldi. Yenilenen Gölenye Futbol Sahası ve İlçe Stadı'ndaki 2 aşamalı turnuva 40 yaş üzeri 800 eski futbolcuya ev sahipliği yapıyor. Turnuvanın ilk ayağının şampiyonu Hendek Veteranlar oldu. Namağlup şampiyon olan takım, finalde Yalova ekibini yenerek sahadan kupayla ayrıldı. Eski milli futbolcu Engin Verel ve eski hakem Selçuk Dereli de organizasyona eşlik etti. Turnuvanın ikinci etabı 6 Haziran'da son bulacak.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Marmaris MARMARİS, (DHA)

2021-06-03 11:58:41



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