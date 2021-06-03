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Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha sağlıklı ve daha hızlı hizmet üretebilmek adına bünyesine yeni araçlar kazandırdı.

İHA

Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha sağlıklı ve daha hızlı hizmet üretebilmek adına bünyesine yeni araçlar kazandırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne alınan yeni araçları inceleyerek araçlar ve kullanım alanları ile ilgili bilgi alan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, halkın ihtiyaçlarına anında cevap vermek ve Menteşe için daha kaliteli hizmet üretebilmek adına araç filosunu güçlendirdiklerini kaydetti.
Başkan Gümüş, “Hizmet kalitemizi arttırmak ve her türlü ihtiyaca cevap verebilmek adına araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 7 adet kamyonet, 3 adet arazöz, 1 adet platform vinç, 1 adet traktör, 1 adet mini kazıcı ve 2 adet otomobili Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyemize kazandırdık. Birimlerimize kazandırdığımız yeni araçlarımız ile hem personelimizin iş sağlığı güvenliği açısından daha modern araçlarda çalışacak hem de daha stabil bir şekilde hizmet üretecek. Menteşemize hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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