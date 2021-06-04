Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)

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2 TUTUKLAMA

Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sezon 1' isimli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2'si tutuklandı. 16 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Cavit AKGÜNSelçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜNSelçuk AKBAŞ

2021-06-04 00:31:05



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