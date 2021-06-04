Başkan Gürün’den Çevre Günü Mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 5 Haziran Dünya Çevre Günü için bir mesaj yayımladı.

Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca canlının yaşamını devam ettirebilmesi için doğanın, yaşam kaynaklarının korunması ve geleceğe miras bırakılması gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ne yazık ki insanoğlunun doğaya verdiği zararın geri dönüşlerinin tüm dünyada hissedilmeye başladığını, herkesin yeşile, maviye her zamankinden daha fazla sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Yaşadığımız, nefes aldığımız, varlığımızı sürdürdüğümüz dünyanın bizlere sunduğu güzellikler yanında bizim de bu güzelliklere karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Dünya üzerinde hiç bir şey sınırsız değil. Ormanlarımız, su kaynaklarımız, tertemiz havamız, tarım topraklarımızın kıymetini bu zenginliklerimizi kaybetme noktasına geldikten sonra kıymetini bilmenin bir anlamı yok. Bir çiftçi sabah uyandığında tarım arazisinin tam ortasında büyük bir obruk görebilir. Koskoca Marmara Denizi bir sabah deniz salyaları ile kaplanabilir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeni ile mevsim değişiklikleri yaşanarak insan hayatı ters düz olabilir. Tüm bu olumsuzluklara bir de iktidarların çevreye zarar veren hırsları eklenerek Kaz Dağları, Fatsa, Cerattepe, Uzungöl, İstanbul eski güzelliklerinden uzaklaştırılarak talan edilebilir. Oysa doğaya saygılı olmak, doğayı korumak, doğayı yaşatmak zarar vermekten daha kolay.

Başkan Gürün; “Bir ağaç dalı için köşkü yerinden oynatan Atatürk’ün neferleriyiz”

Dünya’nın ve Türkiye’nin göz bebeği, tabiat ananın en cömert davrandığı, yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz bir şehir Muğla’da yaşıyoruz. Yüzde 68 orman varlığı, 1480 km kıyı şeridi, doğal ve eşsiz güzellikleri ile Muğlamız bir şehirden fazlasıdır. Şehrimizi korumak, güzellikleri ile geleceğe miras bırakmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Düzenli katı atık tesisleri, hafriyat alanları, geri dönüşüm tesisleri, vahşi depolama alanları rehabilite, kıyılardan teknelerle çöp alımı, iklim değişikliği azaltım projesi, karbon, su ayak izi ve daha birçok çevreye saygılı hizmeti şehrimizde hayata geçiriyor, yeşile ve maviye sahip çıkıyoruz. Bizler çınar ağacının dalı için köşkü yerinden oynatan, iğde ağacına selam veren, bu topraklar çorak denilen yerde Atatürk Orman Çiftliği’ni kuran ve milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çevre neferleriyiz. Herkesin çevresini, dünyasını korumak, güzelleştirmek için yapabileceği bir şeyler olduğunu düşünerek 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.

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