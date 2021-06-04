YK Enerji, suyun önemini çocuklara anlattı “Damlatan bir musluk yılda 15 ton su irafına neden oluyor”

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan, YK Enerji, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalığı artırmak için çalışanlarının çocuklarına yönelik “ Suyun Önemi” konulu online seminer düzenledi. Seminerde konuşan Çevre Müdürü Banu Göle, en küçük sorun olarak görülen damlatan bir musluğun dahi yılda 15 ton su israfına neden olduğunu söyledi.

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan, sağladığı 2 bin kişilik istihdam ile sadece bölge ekonomisine değil ülke ekonomisine de katkı sunan ve pandemi sürecinde Türkiye’nin yaklaşık yüzde 5 elektriğini üretmeye kesintisiz devam eden Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş, çevreye duyarlı madenciliğin ülkemizde mümkün olduğuna örnek oluşturmaya devam ediyor. YK Enerji, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalığı artırmak için çalışanlarının çocuklarına yönelik “ Suyun Önemi” konulu online seminer düzenledi.

IC Holding ve Limak Holding ortak yatırım iştiraki olan YK Enerji, 5 Haziran Dünya Çevre Gününe kayıtsız kalmadı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çevre Müdürü Banu Göle “ 5 Haziran Çevre Günü, bu sene bilindiği üzere ‘Ekosistem’ teması ile kutlanmaktadır. Biz bu kapsamda suyun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. YK Enerji bünyesinde çalışan 370 aile sosyal tesislerimizde ikamet etmektedir. Buradan bakınca 2 bin kişiyle omuz omuza çalışırken, sosyal tesislerimizde de ayrıca yaklaşık bin 500 kişilik nüfusumuz var. Sosyal tesislerimiz doğayla iç içe olarak konumlanmış durumda. Burada çocuklarımızın, bizlerin zaman zaman su kullanımında gözden kaçırdığı ya da suyun hiç tükenmez bir varlık olduğunu düşündüğümüzü görüyoruz. Çocuğa eğitimi veren aile olmasına rağmen, bizim gözden kaçırdığımız detaylara çocukların daha duyarlı olduklarını fark ettik. Suyun ne olduğunu, insanlık için önemini, küçücük bir sorun olarak görünen damlatan musluğun yılda 15 ton su israfına yol açtığını çocuklarımızla paylaşmak istedik” diyerek pandemic dolayısıyla online düzenlenen çocukların ilgisini çekecek şekilde verilen seminere ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Bu konuda bilinçlendirilen çocukların büyüklerini de uyardığını belirten Çevre Müdürü Göze, “Dünyada şu an 844 milyon insanın suya erişimi yok. 700 milyon kişi susuz kaldıkları için yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalabilir durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünyada 2,1 milyar kişinin, yani tüm dünya nüfusunun neredeyse çeyreği, evinde temiz su bulunmuyor. Her gün 700'den fazla 5 yaşın altındaki çocuk, sağlıklı olmayan kirli sudan kaynaklı hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Tüm bu bilgilerimizin çocuklarımızın ışığıyla bizi aydınlatmasını, bugün bize sorun değil gibi görünen bu acı gerçeklerin çok geç olmadan hepimizi uyarmasını diliyoruz” diyerek YK enerji olarak madencilik ve üretim faaliyetlerinde ‘çevreye duyarlı santral işletmeciliği ve madencilik’ faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

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