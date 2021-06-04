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Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

DHA

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem


MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.23'te Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 31,91 kilometre açığındaki depremin derinliği, 11,09 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça MUĞLA,(DHA)
2021-06-04 23:46:40

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