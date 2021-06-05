Menteşe'de köylüler yağmur duasına çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Meke Mahallesi'nde yaklaşık üç aydır yağmur yağmaması sonrası vatandaşlar yağmur duasına çıktı.



Çiftçilikle geçimini sağlayan yaklaşık 50 kişi yağışsız geçen dönemin ardından çareyi yağmur duasına çıkmakta buldu. Mahalledeki bir arazide toplanan vatandaşlar yağmur yağması için dua etti. Ekinlerinin susuzluktan kuruduğunu ifade eden Meke Mahalle Muhtarı Hüseyin Özkan, "Mahallemize uzun süredir yağmur yağmıyor. Ekinlerimiz, otlarımız kurudu. Hayvansal yiyecekler ve kendi ihtiyaçlarımızın veriminin düşük olduğundan halkımızla yağmur duasına çıkmaya karar verdik. İnşallah Allah kabul eder. Tez zamanda yağmura kavuşuruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.