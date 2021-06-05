Orman yangınlarının cansuyu sezona hazır Orman yangınlarında helikopterlerin su aldığı 363 adet yangın havuzları yangın sezonu öncesi bakım ve temizlikleri yapıldı.

Orman yangınlarına havadan müdahale eden helikopterlerin yangını söndürmek için acil kullanım için kullandıkları yangın su havuzlarının bakım ve güvenliği yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Aydın ve Muğla illerinde bulunan toplam 363 adet yangın havuzu sezona hazır hale getirildi. Muğla’da 231 ve Aydın’da da 132 adet yangın havuzunun bakım ve temizlik işleri yapıldı.

Yangın havuzları deniz ve göl gibi büyük su kaynaklarına uzak noktalarda meydana gelen orman yangınlarında helikopterler için çok önemli su kaynağı olma özelliği taşıyor.

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