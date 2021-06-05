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Bodrum’da kanalizasyon hattının 72 kilometresi tamamlandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 160 kilometrelik kanalizasyon hattının 72 kilometresi tamamlandı.

İHA

Bodrum’da kanalizasyon hattının 72 kilometresi tamamlandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 160 kilometrelik kanalizasyon hattının 72 kilometresi tamamlandı.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’nın Bodrum ilçesinde büyükşehir belediyesi alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
160 Milyon liralık yatırım
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 milyon liraya mal olacak Bodrum Turgutreis kanalizasyon hattı 160 kilometre uzunluğunda. 160 kilometre uzunluğunda ki kanalizasyon hattının yüzde 45’i olan 72 kilometresi tamamlandı. Turgutreis kanalizasyon hattında 55 kilometre şebeke imalatı, 17 kilometre parsel terfi hattı imalatı, bin 750 adet baca imalatı ve 30 bin metre kare yol çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.
Bodrum’un en büyük arıtma tesisi
Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinin inşaatı devam ediyor. Bodrum Turgutreis Mahallesinde 2 Kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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