Hayırsever Özcan’dan Milas’a eğitim desteği

Milas’ın Küçükdibekdere Mahallesine Hayırsever İş İnsanı İzzet Özcan tarafından yaptırılacak 4 derslikli ilkokul için Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu’nda protokol imzalandı.

Milas’ta çeşitli alanlarda yatırımları bir firmanın yönetim kurulu başkanı İzzet Özcan tarafından ilçeye yeni bir ilkokul yapılacağı belirtildi. Yeni okul yapımının protokolü için düzenlenen törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Hayırsever İş İnsanı İzzet Özcan ve kızı Deran Özcan katıldı.

Muğla’da eğitime hayırseverlerin büyük destekleri olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, Özcan Ailesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından okul yapım protokolü Vali Orhan Tavlı, Hayırsever iş insanı İzzet Özcan ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre arasında imzalandı.

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