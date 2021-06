Başarılı güreşçiler protokolü ziyaret etti

Bu sezon güreş müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Köyceğiz Bayan Güreş Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediyesi’ni ziyaret etti.

Köyceğiz Bayan Güreş Takımı bu sezon katıldığı turnuvalarda aldığı başarılar ile adından söz ettiriyor. Kulüp adına güreşen sporcular bu sezon, 1 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye 3.'lüğü olmak üzere çeşitli kategorilerde başarılı sonuçlar elde etti. Son olarak 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvasında 59 kg’de doktor raporu ile mücadele etmişti. Selvi, finalde Kırgız rakibi Sezim Zhumonazarova’yu tuş ile mağlup ederek altın madalyanın sahibi olmuş ve 28 Haziran 04 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı formasına giymeyi de hak kazanmıştı.

Başarıları ile adından söz ettiren Köyceğiz Bayan Güreş Takımı antrenörü Elis Yıldız ile kulübün başarılı sporcuları Türkiye Şampiyonu Selvi İlyasoğlu, Yıldızlar Türkiye İkincisi Lavinya Kazancıoğlu, Yıldızlar Türkiye Üçüncüsü Fatma Kazancığolu Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı makamlarında ziyaret ettiler.

Ata sporumuz güreşte Muğla’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden güreşçilerin, ailelerini ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman “Bizlere haklı bir gurur yaşattılar. Genç nüfus anlamında ülkemizin büyük bir potansiyeli var. Ata sporumuz güreşin yaşaması ve sonraki nesillere aktarılmasında bizim için önemli bir görevdir. Milli sporumuzu desteklemeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi bu yolda sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Köyceğiz Belediyesinin işbirliğiyle yapılan Köyceğiz Spor Salonunda güreş sporu için bir antrenman salonu ayırarak güreşçilere destek olmaya devam edeceklerini belirten İl Müdür İlman, “Güreşçilerimizin daha büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyoruz. Şampiyon güreşçilerimizin önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atmalarını temenni eder, ziyareti ve elde ettiği başarıları için takımımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Köyceğiz Belediye Spor Kulübü ve Köyceğiz Belediye başkanı Kamil Ceylan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Bayan Güreşçilerin Kaymakamlığa yaptığı ziyarette ise Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, “Çok sıkı çalışarak bu başarıları elde ettiniz, başarılarınızdan ilçemiz kadar tüm Türkiye gururlandı. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız, şimdi sıra Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluklarında. Ülkemizi gururlandırmaya, bayrağımızı göndere çekmeye devam edin" dedi.

Son olarak Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bayan güreş takımını ve antrenörümüz Elis Yıldız'ı göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutluyorum. Milli sporumuzu desteklemeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi bu yolda sonuna kadar destekliyoruz. Şampiyon güreşçilerimizin önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atmalarını temenni eder, ziyareti ve elde ettiği başarıları için takımımıza çok teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik eder, bundan sonrada başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

