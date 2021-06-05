Başarılı güreşçiler protokolü ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılı güreşçiler protokolü ziyaret etti

İHA

Başarılı güreşçiler protokolü ziyaret etti

Bu sezon güreş müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Köyceğiz Bayan Güreş Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediyesi’ni ziyaret etti.
Köyceğiz Bayan Güreş Takımı bu sezon katıldığı turnuvalarda aldığı başarılar ile adından söz ettiriyor. Kulüp adına güreşen sporcular bu sezon, 1 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye 3.'lüğü olmak üzere çeşitli kategorilerde başarılı sonuçlar elde etti. Son olarak 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvasında 59 kg’de doktor raporu ile mücadele etmişti. Selvi, finalde Kırgız rakibi Sezim Zhumonazarova’yu tuş ile mağlup ederek altın madalyanın sahibi olmuş ve 28 Haziran 04 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı formasına giymeyi de hak kazanmıştı.
Başarıları ile adından söz ettiren Köyceğiz Bayan Güreş Takımı antrenörü Elis Yıldız ile kulübün başarılı sporcuları Türkiye Şampiyonu Selvi İlyasoğlu, Yıldızlar Türkiye İkincisi Lavinya Kazancıoğlu, Yıldızlar Türkiye Üçüncüsü Fatma Kazancığolu Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı makamlarında ziyaret ettiler.
Ata sporumuz güreşte Muğla’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden güreşçilerin, ailelerini ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman “Bizlere haklı bir gurur yaşattılar. Genç nüfus anlamında ülkemizin büyük bir potansiyeli var. Ata sporumuz güreşin yaşaması ve sonraki nesillere aktarılmasında bizim için önemli bir görevdir. Milli sporumuzu desteklemeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi bu yolda sonuna kadar destekliyoruz” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Köyceğiz Belediyesinin işbirliğiyle yapılan Köyceğiz Spor Salonunda güreş sporu için bir antrenman salonu ayırarak güreşçilere destek olmaya devam edeceklerini belirten İl Müdür İlman, “Güreşçilerimizin daha büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyoruz. Şampiyon güreşçilerimizin önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atmalarını temenni eder, ziyareti ve elde ettiği başarıları için takımımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Köyceğiz Belediye Spor Kulübü ve Köyceğiz Belediye başkanı Kamil Ceylan'a teşekkür ediyorum” dedi.
Bayan Güreşçilerin Kaymakamlığa yaptığı ziyarette ise Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, “Çok sıkı çalışarak bu başarıları elde ettiniz, başarılarınızdan ilçemiz kadar tüm Türkiye gururlandı. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız, şimdi sıra Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluklarında. Ülkemizi gururlandırmaya, bayrağımızı göndere çekmeye devam edin" dedi.
Son olarak Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bayan güreş takımını ve antrenörümüz Elis Yıldız'ı göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutluyorum. Milli sporumuzu desteklemeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi bu yolda sonuna kadar destekliyoruz. Şampiyon güreşçilerimizin önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atmalarını temenni eder, ziyareti ve elde ettiği başarıları için takımımıza çok teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik eder, bundan sonrada başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırsever Özcan’dan Milas’a eğitim desteği
YEREL HABERLER Hayırsever Özcan’dan Milas’a eğitim desteği
Kazandıkları para dudak uçuklattı Fuhuş çetesinin aylık geliri 4 milyon
YEREL HABERLER Kazandıkları para dudak uçuklattı Fuhuş çetesinin ...
Özel bireyler antik kenti gezdi
YEREL HABERLER Özel bireyler antik kenti gezdi
Dünya çevre gününde 30 ton kireç dağıtıldı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 30 ton kireç dağıttı.
YEREL HABERLER Dünya çevre gününde 30 ton kireç dağıtıldı Menteşe ...
Bodrum’da kanalizasyon hattının 72 kilometresi tamamlandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 160 kilometrelik kanalizasyon hattının 72 kilometresi tamamlandı.
YEREL HABERLER Bodrum’da kanalizasyon hattının 72 kilometresi ...
Orman yangınlarının cansuyu sezona hazır Orman yangınlarında helikopterlerin su aldığı 363 adet yangın havuzları yangın sezonu öncesi bakım ve temizlikleri yapıldı.
YEREL HABERLER Orman yangınlarının cansuyu sezona hazır Orman ...
Menteşe'de köylüler yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Menteşe'de köylüler yağmur duasına çıktı
Liseli Berrin, av tüfeğiyle intihar etti
YEREL HABERLER Liseli Berrin, av tüfeğiyle intihar etti
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Başkan Aras, “Kültürümüze sahip çıkmalıyız” Bodrum’da sünger heykeli açıldı
YEREL HABERLER Başkan Aras, “Kültürümüze sahip çıkmalıyız” Bodrum’da ...
Bodrum’dan Nazım geçti
YEREL HABERLER Bodrum’dan Nazım geçti
YK Enerji, suyun önemini çocuklara anlattı “Damlatan bir musluk yılda 15 ton su irafına neden oluyor”
YEREL HABERLER YK Enerji, suyun önemini çocuklara anlattı “Damlatan ...
Fethiye’de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
YEREL HABERLER Fethiye’de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali ...
Muğla İl Nüfus Müdürlüğü hafta sonu öğrenciler için mesai yapacak
YEREL HABERLER Muğla İl Nüfus Müdürlüğü hafta sonu öğrenciler için ...
Başkan Gürün’den Çevre Günü Mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 5 Haziran Dünya Çevre Günü için bir mesaj yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den Çevre Günü Mesajı Muğla Büyükşehir ...
Muğla’da ‘Dünya bisiklet’ günü
YEREL HABERLER Muğla’da ‘Dünya bisiklet’ günü
Bodrum yeni otogara kavuştu Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 74 Milyon TL yatırımla Bodrum’da inşasını tamamladığı otogar, yazıhaneler ve diğer işletmelerin ihale işlemlerinin tamamlanasının ardından hizmete açılıyor.
YEREL HABERLER Bodrum yeni otogara kavuştu Muğla Büyükşehir ...
LGS Öncesi okulların dezenfeksiyonları yapıldı Menteşe Belediyesi ekipleri hafta sonu yapılacak LGS (Liselere Giriş Sistemi) sınavı öncesinde okulların daha sağlıklı ve güvenli olması için dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
YEREL HABERLER LGS Öncesi okulların dezenfeksiyonları ...
Muğla'da İpekböcekçiliği gelişiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Bayır Mahallesinde ilk defa ipekböcekçiliği yetiştiriciliği yapan üreticileri ziyaret etti.
YEREL HABERLER Muğla'da İpekböcekçiliği gelişiyor Muğla Büyükşehir ...
Pandemide fidan satışları tavan yaptı Covid-19 salgını öncesi şehir yaşamına olan özenti, pandemi sonrası vatandaşları toprak ve yeşile yönlendirirken sebze, çiçek ve meyve fidan satışlarında patlama yaşanıyor.
YEREL HABERLER Pandemide fidan satışları tavan yaptı Covid-19 ...
Menteşe’den Dünya’ya zeybek dersi Menteşe Belediyesi Uluslar Arası Spor ve Kültür Birliği (ISCA) tarafından organize edilen Hareket Haftası Etkinlikleri kapsamında tüm dünyaya zeybek dersi verdi.
YEREL HABERLER Menteşe’den Dünya’ya zeybek dersi Menteşe Belediyesi ...
Bodrumspor'dan Mehmet Akyüz bombası
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan Mehmet Akyüz bombası
Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Bodrum merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli ...
Ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta tedavisinin ardından denize bırakıldı
YEREL HABERLER Ağzına olta iğnesi takılan caretta caretta ...