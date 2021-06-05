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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

İHA

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Milas Halk Eğitim Merkezi tarafından 20202021 eğitim öğretim sezonunda açılan kurslarda hazırlanan el emeği göz nuru ürünler Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda yıl sonu sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Milas’ta vatandaşların eğitimi adına başarılı çalışmalara imza atan Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 20202021 yılı eğitimöğretim sezonunda 11 farklı mahallede 219 kurs açarak 5 bin 331 kişiye ulaştı. Pandemi kısıtlamalarına rağmen imkanlar dahilinde çalışmalarını sürdüren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 17 Haziran tarihlerinde kutlanılmaya başlanılan Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda 140’a yakın el sanatları alanında açılan kurslarda hazırlanan ürünleri düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sundu.

Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen serginin açılış kurdelesi ise Milas Belediye Başkan Yardımcısı Gülşen Gökçe, Milas Mal Müdürü Güliz Akat, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas Halk Eğitim Müdürü Tunahan Bayram tarafından kesildi. Yapılan açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, zor şartlar altında özveriyle kurslara katılan kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal da pandemi şartlarında büyük bir özveriyle açılan ve gerçekleştirilen kurslara katılan herkese teşekkür ederek, el emeği göz nuruyla hazırlanan ürünlerin oldukça güzel olduğunu ifade etti. Yapılan açılışın ardından sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. Başka bir etkinlikte bulunduğu için serginin açılışına katılamayan ancak sergiyi ziyaret ederek usta öğreticiler ve kursiyerlerle görüşen Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’de kurslarda hazırlanan ürünlerin oldukça güzel olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür eti.

Açılan serginin 17 Haziran tarihlerinde Milas Halk Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu’nda açık olacağı öğrenildi.

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