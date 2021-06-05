Minikler arkeoloji öğreniyor Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ‘Kültürel Geleceğin Mirasçısı Minik Arkeologlar’ projesiyle çevresine ve kültür mirasına sahip çıkıyor.

Muğla bölgesinde devam eden arkeolojik kazılara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evinde kalan çocuklar ‘Kültürel Geleceğin Mirasçısı Minik Arkeologlar’ projesi kapsamında ziyaret ediyor.

Çocuk evinde kalan minikler, Datça’da bulunan 3400 yıllık köklü bir tarihe sahip Knidos Antik Kenti, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal alanını ziyaret ettiler.

Yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımını sağlamak, kültürel mirasın korunmasına ilişkin farkındalığı ve yerel aidiyet duygusunu arttırmak amacıyla yapılan gezi etkinliğinde çocuklar oluşturulan yapay alanda arkeolojik kazı yaptılar.

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