Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ula’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Covid19 salgınında normalleşme programında Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrası Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.

Günübirlik tatilcilerin gözde sahili ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka sahiline Aydın, İzmir ve Denizli gibi yakın illerden araçları ile gelen yerli turist deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 1820 derece, hava sıcaklığının ise 30 dereceye yaklaştığı Akyaka’da özellikle çocuklar deniz özlemini giderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.