Çevre gününde deniz temizliği Muğla'nın Fethiye Belcekız Plajı, Kumburnu Plajı ve İztuzu Plajında 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’ deniz dibi temizliği yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında MUÇEV‘in sorumluluk alanlarında bulunan Fethiye Belcekız Plajı, Kumburnu Plajı ve İztuzu Plajında deniz dibi temizliği, caretta caretta üreme sahası temizliği gerçekleştirildi.

Fethiye’nin dünyaca ünlü turistlik merkezi ölüdeniz Belcekız, Kumburnu ve Ortaca İztuzu plajında MUÇEV deniz dibi temizliği yaptı. Gönüllü dalgıçların yaklaşık 4 saat süren deniz dibi temizliğinde, şemsiye, otomobil lastikleri, plastik ve cam atıklar çıkarıldı.

MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi’nin denizdeki ayağı Sıfır Atık Mavi ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi. MUÇEV’in Muğla'nın sahil şeridindeki tüm alanlarda bu projeyi desteklediğini ifade edilirken; “Bugün geniş bir alanda temizlik yapmamıza rağmen fazla atık çıkmaması bizi sevindirdi. Denizlerimiz temiz kalsın” dedi.

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