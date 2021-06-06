Bodrumspor'da Emirhan gitti

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da Emirhan Subaş ile yollar ayrıldı.

Sözleşmesi biten 24 yaşındaki oyuncuyla yeniden anlaşılamadı. Son 2.5 sezondur Bodrum'da forma giyen Emirhan, geçen yıl 27 maçta görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-06-06 15:01:01



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