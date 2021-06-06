Marmaris’te 1 ton çöp toplandı

Marmaris Belediyesi ve gönüllüler 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. 3 ayrı noktada temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler ve gönüllüler 1 tona yakın atık topladı.

Marmaris Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında Temizlik ile Kültür ve Sosyal İşler müdürlükleri Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği, ve bazı otellerin işbirliği ile temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Marmaris Halk Plajı, Aksaz Yolu üzerindeki Kazım Koyuncu ağaçlandırma alanı ve Marmaris Muğla karayolu üstündeki seyir terasında gerçekleştirilen çevre farkındalık çalışmasına çok sayıda gönüllü katıldı. Seyir tepesindeki programda ünlü denizci Sadon Boro'nun ölüm yıl dönümünden dolayı heykeline çiçek bırakıldı.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu, otel müdürlerinin katıldığı etkinlikte onlarca poşet çöp toplandı. Pet şişe, poşet, teneke, cam şişe, plastik, kağıt, maske gibi atıkların yanı sıra sigara izmariti en çok toplanan atıkların arasında yer aldı. Belediye ekipleri ve gönüllüler gün boyu süren farkındalık çalışmasında 1 tona yakın atık topladı.

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