Muğlaspor olağanüstü genel kurula gidiyor

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen Muğlaspor'da yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulübün kongresi 16 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da Konakaltı Kültür Merkezi´nde düzenlenecek. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçim 23 Haziran´da aynı yer ve saatte yapılacak. Kongere koronavirüs pandemisi tedbirleriyle yapılacak. Salona HES koduyla girilip, maske, mesafe kurallarına dikkat edilecek. Geçen sezona Erol Kapiz başkanlığında başlayan Muğlaspor'da Kapiz'in istifasının ardından başkanlığa Hüseyin Nizamoğlu gelmişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
2021-06-07 11:06:54
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.