Sahilde bulunan yavru tilki tedavi altına alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde sahilde bitkin halde bulunan yavru tilki, veteriner tarafından ilk tedavisi yapıldıktan sonra, Milli Park ekiplerine teslim edildi.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği tarafından işletilen SARÇED Plajı’nda vatandaşlarca yavru tilki bulundu. Yavru tilkinin tedavisinin yapılmasının ardından doğal yaşantısına bırakılacağı öğrenildi.

SARÇED Başkanı Cengiz İlhan, iki tane gencin yavru tilkiyi bulduğunu belirterek, “Yavru ya görme engelli yada yeni doğmuş ve henüz tam anlamı ile göremiyordu. Arkadaşlarımız Ortaca Belediyesi Veterineri ile irtibat kurdu. Orada tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılacak” dedi.

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