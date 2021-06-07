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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğerek ve Merkez mahallelere su takviyesi

İHA

Düğerek ve Merkez mahallelere su takviyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Düğerek Mahallesi’nde başlattığı 3 Milyon 351bin TL’lik çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, Düğerek ve merkez mahalleler için su takviyesi sağlamış olacak.
MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün başlattığı çalışma ile Düğerek ve merkez mahallelerinde daha verimli hizmet için yeni su takviyesi sağlanacak. Yaklaşık 3 Milyon 351 bin TL’ye mal olacak proje kapsamında Düğerek Mahallesi’nde bulunan sondaj kuyuları merkez içme suyu sitemine entegre edilecek. Başlatılan çalışma kapsamında farklı tür ve 75 mm’den 250 mm’ye kadar değişen 4 bin 540 metre hat imalatı yapılacak. Hat imalatlarının yanı sıra ayrıca 150 m3 hacimli içme ve kullanma suyu terfi deposu da yapılacak proje arasında yer alıyor.
Yaklaşık 150 günde tamamlanması planlanan proje hakkında MUSKİ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada “Düğerek Mahallesi’nde başlattığımız proje ile Düğerek Mahallesi ve merkez mahallelerine su takviyesi sağlamış olacağız. Bu sayede, bu bölgelerde yaşanabilecek olan su yetersizliğinin önüne geçmiş olacağız. Yaptığımız çalışma, özellikle son zamanda büyük etkisini gösteren kuraklık karşısında da önem taşıyor. Hem bölge halkımızı hem de tüm Muğla’yı kaynaklarımızın tasarruflu kullanılması konusunda bir kez daha hassas olmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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