Özel gereksinimli bireylerin at binme dilekleri gerçek oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki özel bireylerin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde ata binme talepleri yerine getirildi.

Ata binme dileğinde bulunan özel bireylerin istekleri de gereksinimli bireylerimiz ve ailelerinin katılımı ile Marmaris'te gerçekleştirildi. Özellikle çevresiyle iletişim kurmakta zorluk yaşayan, fiziksel, zihinsel ve duygusal gereksinimlerini hayvanlarla terapi yaparak bu sorunlarını aşmak için yapılan etkinlikte ata binen özel gereksinimli bireyler keyifli dakikalar yaşadılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.