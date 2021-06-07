Aslan balığına bastı, hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde denizde aslan balığına basan kişi sahil güvenlik ekiplerince ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında denize giren İsmet G. aslan balığına bastı. Olayın ardından İsmet G.’nin fenalaşması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Göcek Sahil Güvenlik ekibince bota alınan İsmet G, Göcek’te iskelede bekleyen ambulansa ulaştırıldı. İsmet G, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.