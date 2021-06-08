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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçuruma yuvarlanan vatandaşı itfaiye kurtardı

İHA

Uçuruma yuvarlanan vatandaşı itfaiye kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş yaptığı esnada uçuruma yuvarlanan bir kişi itfaiye tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay dün gece 23.00 sularında Marmaris’e bağlı Beldibi Mahallesinin dağlık alanında meydana geldi. 3 arkadaş gece vakti yürüyüş amaçlı Poligon mevkiinde dolaşırken Mehmet Şükrü Ö. isimli şahıs dengesini kaybedip 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. 112 acil destek hattını arayarak yardım talep edilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşın vücudunun birkaç yerinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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