Bodrumspor'da zemine doğal çim

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BODRUM, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Bodrumspor'da takımın iç saha maçlarını oynadığı Bodrum İlçe Stadı'nnı zemini yenileniyor. Liglerin sona ermesinin ardından stattaki çalışmalar başlarken suni çim olan saha zemininin kaldırılıp doğal çim ekimi yapılacağı öğrenildi. Drenaj ve çimlendirme çalışmaları başlayacak stat yeni sezona yetişecek.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-06-08 11:45:36



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