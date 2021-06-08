Fethiyespor'da Dinçel dönemi

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FETHİYE, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon uzun süre liderlik koltuğunda oturduktan sonra şampiyonluğu kaçırıp Play-Off'ta yarı finalde elenen Fethiyespor, teknik direktörük görevine Enver Ataçocuğu'nun yerine Selahaddin Dinçel'i getirdi. Daha önce Turgutluspor, Afyonspor, Torbalıspor, Kırşehir Bld, Aydınspor 1923, Balıkesirspor, Menemenspor, Bergama Bld, Diyarbekirspor, Kocaelispor ve Erokspor'u çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, Aydınspor, Kırşehir ve Kocaelispor'la şampiyonluklar yaşadı. Dinçel, son olarak Erokspor'a Play-Off oynattı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-06-08 11:45:55



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