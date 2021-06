Pandemide can dostlara ilgi arttı Türkiye’nin en donanımlı hayvan barınaklarından birisi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde pandemi ile birlikte sahiplendirme ve ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sokakta yaşayan can dostların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla inşa ettiği Geçici Hayvan Bakımevi’nde pandemi dönemi ile birlikte sahiplendirme ve ziyaretçi sayılarında artış gözlendi.

Covid19 pandemisi nedeniyle uzun süredir evlerinde olan aileler, can dost sahiplenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevi’ni bugüne kadar yaklaşık 13 Bin kişi ziyaret ederken, 2 Bin 283 can dostlarda yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Büyükşehir Can Dostları Yalnız Bırakmıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Covid19 virüsünün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle ‘Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet!’ sloganıyla sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan Büyükşehir ekipleri, Covid19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

14 Bin 137 Hayvana Kısırlaştırma ve Cerrahi Operasyon İşlemi Yapıldı

Geçici Hayvan Bakımevi’nde, sokak hayvanlarının korunup sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi uzman veteriner hekimleri tarafından müdahale ediliyor. Bakımevinde tedaviye ihtiyaç duyulan hayvanlara aşı ve cerrahi işlemler yapılıyor. Bu kapsamda yardıma ve bakıma muhtaç hayvanlara kucak açan Geçici Hayvan Bakımevinde, kurulduğu 2018 yılından bu yana 21 Bin 674 hayvanın tedavisi yapılırken, 14 Bin 137 hayvana kısırlaştırma ve cerrahi operasyon işlemi yapıldı.

