Hırvatistan Başkonsolosu Zerec Başkan Gürün ile görüştü

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bir dizi ziyaret için Muğla’ya gelen Hırvatistan Başkonsolosu Ivana Zerec ve Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan’ı makamında ağırladı. Ziyarette iki ülke arasındaki işbirliği, değişen dünyada şehir diplomasisinin önemi, pandemi sonrası dünyada yaşanacak değişimler ve gelişmeler değerlendirildi.



Hırvatistan ve Türkiye arasında kültürel, turizm, tarım, ekonomik olarak birçok alanda işbirliği yapılabileceğini söyleyen Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec ayrıca kendisinin İstanbul Konsoloslar Birliği Başkanı olduğunu farklı ülkelerin konsoloslarını Muğla’da buluşturarak pandemi döneminde ortaya çıkan güvensizliğin ortadan kaldırılabileceğini belirtti.



Başkan Gürün: “Hırvatistan ve Türkiye arasında kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik ilişkiler geliştirilip iki ülke birbirine daha da yaklaşabilir”



Dünya’nın farklı coğrafyalarında yaşayan insanların tanışması, kaynaşması, ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi için en önemli faktörün kültür olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Hırvatistan ve Türkiye arasında kültür, turizm, sosyal alanda sağlam köprülerin kurularak iki ülkenin birbirine daha da yaklaşacağını belirtti.



Başkan Gürün, “Dünya’nın farklı ülkeleri aralarında kilometreler olmasına rağmen ikili ilişkiler, kardeş şehirler, kültürel bağlar, turizm gibi etmenlerle birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. İlişkileri geliştiren, sağlamlaştıran en önemli faktör kültürdür. Mübadele dönemini yaşamış Muğla’mızda Yunanistan’ın halkı da şehri ile yaptığımız kardeş şehir projesi ile 2001 yılında Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü’nü aldık ve tarihi bağlarla bağlı iki yakanın insanlarının birbirini daha yakından tanımasını sağladık. İnsanların birbirini tanıması, kültürlerini bilmesi turizm, sosyal, ekonomik ilişkilerin de sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlıyor. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sonrası yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor. Pandemi herhangi bir dünya ülkesinde yaşanan olumsuzluğun tüm insanlığı etkileyebileceğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle turizm konusunda pandeminin etkilerini en aza indirebilmek, ülkemizin ve Muğla’mızın güvenle ziyaret edilebilmesi açısından sayın başkonsolosun konsolosların buluşması fikrini kıymetli buluyorum. Ziyaretleri ve değerli fikirleri için sayın Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec’e teşekkür ediyorum” dedi.

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