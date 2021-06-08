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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Karaca ve şoförünün davasının ikinci duruşması görüldü

İHA

Başkan Karaca ve şoförünün davasının ikinci duruşması görüldü

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförünün trafikte Murat Çağlar Özbakır ile tartışması üzerine açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Belediye Başkanı Karaca ve şoförü Barış Mete'nin avukatları ile Fethiye'ye tatil için geldiği sırada başkan ve şoförü ile trafikte yüzünden sorun yaşayan Murat Çağlar Özbakır ve avukatları katıldı. Özbakır, Fethiyeye tatil için geldiği sırada darp edilerek aracına zarar verildiğini iddia ederek yaşadığı olayı ayrıntılarıyla anlatarak şikayetçi olduğunu belirtti. Tanık olarak duruşmaya katılan Özbakır'ın nişanlısı Ezgi Yıldırım da Belediye Başkanı Karaca ile şoförünün kendilerine küfür ve hakaret ettiğini, araçlarına da zarar verdiğini iddia etti.
Başkan Karaca'nın avukatı Barış Güler, tanığın daha önce taraf olduğunu ve beyanlarının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Tartışmayı müvekkilimin başlattığı iddiaları asılsız olup, bu iddialar suçtan kurtulmak için söyleniyor. Karaca'nın cama vurduğu ve camın öyle kırıldığı belirtiliyor. Camda daha önceden çatlak olup olmadığı da uzman görüşüyle incelendi ve o sertlikte vuruşla camın kırılamayacağı uzman görüşüyle aydınlatıldı. Bu nedenle mala zarar verme iddiaları kabul edilemez" dedi.
Diğer tanıkların dinlenmesi ve hasar miktarının kesin olarak tespitini istendiği duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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