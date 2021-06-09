Sinemaların açılışı öncesi tüm personeliyle kamp yaptı

27 yıl önce Bodrum’da doğup Türkiye’ye yayılan Cinemarine Sinemaları, 15 aylık hasretin bitmesine günler kala ülke sathına yayılmış 30 kişilik yönetim kadrosunu, Bodrum’da düzenlediği kamp ile bir araya getirdi.

Bodrum’da 3 gün süren kampta 150 çalışanı ve 11 sineması ile ülkenin önde gelen sinema zincirlerinden olan Cinemarine, Karaincir Club Marma Beach’de 3 gün boyunca hızlı normale dönüş için hedeflerini belirledi.

Yönetim Kurulu başkanı Cenk Sezgin önderliğinde profesyonel uzmanlar ile gerçekleşen, ekip motivasyonu, yeni döneme yönelik proje ve hedeflerin belirlendiği kampta, açılış sonrası seyircideki olası çekincelerin aşılması konusunda çözüm planları ve yeni döneme dair hedefler tartışıldı.

15 ayı bulan kapanma sürecini revizyon ve kendini yenileme fırsatı olarak gördüklerini belirten yönetim kurulu üyesi Orhan Altun, bu dönemde daha esnek ve verimli çalışma modeline geçmenin yanında izleyicilerin film izleme konforuna yönelik yepyeni fikirleri hayata geçirme şansı bulduklarının altını çizdi. Altun, dijital platformların başlangıçtaki yükselişinin son dönemde hız kaybettiğinin gözlemlendiği günümüzde, sinemaların yeniden doğuşu için tüm sektörün hazırlık içinde olduğunu vurguladı.

Cinemarine yönetiminin, buluşma yeri olarak markanın doğduğu kent olan Bodrum’u seçmelerinin, ekipler için başlı başına motivasyon kaynağı olduğunu belirttiler. Çalışmaya katılan ekipler, çalışmalar dışında kalan zamanları aileleri ile birlikte Bodrum’un deniz ve güneşi ile enerji depolayarak geçirdiler.

İçişleri Bakanlığı’nın sinemaların kapalı kalma kararını 1 Temmuz’da kaldıracak olmasının ardından, 2 Temmuz Cuma günü başlayacak gösterimlerde bir yılı aşkın süredir seyirci ile buluşmayı bekleyen pek çok film artarda vizyona girecek.

Basın mensuplarına açıklama yapan Cinemarine Sinemaları Kurucusu Cenk Sezgin, şunları dile getirdi: “Seyircimizle buluşacak olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Seyircilerimizi sürpriz bir açılışla karşılayabilmek için yapmamız gereken değişiklikleri planladık. 11 sinemamızda görev alan 30’un üzerinde çalışanımızı bir araya topladık. Onların da görüşleriyle bizim Cinemarine olarak aldığımız görüşleri harmanlayıp Cinemarine’nin bundan sonraki vizyonunu oluşturmaya, bundan sonraki hedeflerini koymaya karar verdik.”

Kapalı kaldıkları 15 ay boyunca fikir ürettiklerini ve sonuçlarını görmek istediklerini sözlerine ekleyen Sezgin, şöyle devam etti:

“Yapım tarafı film üretmeye devam ederse Türk sinemasını yeniden eski günlerine taşıyabilme imkanımız var. Aksi takdirde sinemamız tamamen yabancı filmlere teslim olacak. Yerli filmlerimiz de dijital platformlar çerçevesinde kısıtlı kalacak demektir. Biz bunu Türk sineması için büyük kayıp ve risk olarak görüyoruz. Türk sinemasının önünde gidecek çok yollar var. Çünkü sinema sadece bir kültür paylaşımı değil, aynı zamanda Türk yaşam stilinin dünyaya empozesidir. Arkasından Türk turizminin teşvik edilmesi, desteklenmesi, tanıtılması, hatta Türk ürünlerinin dünya pazarında daha kolay alıcı bulması gibi ekonomik sonuçlar da getiren bir süreç. Bunu Hollywood tecrübesinden biliyoruz. Türk sinemasının tekrar dünya sinemasının önlerinde yer alan konumuna kavuşmasını temenni ediyoruz.

Cinemarine olarak pandemi sonrasındaki süreçte izleyicilere sunacağımız bir takım yeniliklerle çıkacağız. Özellikle hijyen anlamında, sonrasında operasyonel anlamda, operasyon karlılığı anlamında bu süreçten avantajlı ve fırsatlar yakalamış olarak çıkmak istiyoruz. Bunun için projeler geliştirdik. Bunlardan bir tanesi misafirlerimizin memnuniyeti konusunda bir kriter oluşturmak. Bir diğeri çalışanlarımızla ilgili iç müşteri olarak revizyonlar yapıp standartlarımız değiştirmek. Fiyat revizyonları konusunda seyirciyi ürkütmeyecek, küstürmeyecek formüller üretmek. Bunlar, 3 günlük toplantımızın ana temaları başında geliyor.”

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